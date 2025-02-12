Кремль ответил на идею Зеленского об обмене части Курской области

Песков: Россия никогда не будет обсуждать обмен территорий Курской области

Россия никогда не будет обсуждать обмен оккупированных Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий Курской области на занятые Вооруженными силами России земли. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков ответил на идею президента Украины Владимира Зеленского об обмене части Курской области и заявил, что «это невозможно». Он также добавил, что ВСУ будут изгнаны с территории Курской области.

Ранее Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах обменять оккупированные территории Курской области. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала только землю «глубиной метра полтора-два».