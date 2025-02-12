Гагин: Жители сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу для ВС РФ возле Покровска

Местные жители сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перекрыть трассу для российских войск возле Покровска (украинское название Красноармейска) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в попытке остановить российское наступление у Красноармейска рядом с трассой, на самой трассе ВСУ взорвали и распилили несколько деревьев, чтобы перекрыть движение военной техники. Однако ночью пришли местные жители и распилили эти деревья на дрова, чтобы согревать свои жилища.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись у Зеленого поля и Тарасовки в ДНР на красноармейском направлении. Он добавил, что российские войска атакуют позиции ВСУ на восточной окраине Малиновки, а также восстанавливают контроль над Водяным Вторым.