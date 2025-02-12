Военкор рассказал о ситуации на красноармейском направлении в ДНР

Военкор Котенок: ВС России продвинулись у Зеленого поля и Тарасовки в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у Зеленого поля и Тарасовки в Донецкой народной республике (ДНР), на красноармейском (украинское название города — Покровск) направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил Военный корреспондент Юрий Котенок.

«Подразделения ВС РФ (...) продвинулись в направлении Тарасовки и Зеленого Поля из района Барановки», — написал он.

Военкор также рассказал о ситуации на других участках красноармейского направления. По его словам, российские войска атакуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточной окраине Малиновки, а также восстанавливают контроль над Водяным Вторым. Кроме того стороны ведут ожесточенные бои за Елизаветовку.

Котенок добавил, что под контролем российских военных находится восточная часть населенного пункта Удачное, расположенного на западе от Красноармейска. Он также сообщил, что бойцы ВС России ведут наступление в восточной части Новосергеевки.

Ранее командование оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ признало прорыв позиций на красноармейском направлении. Отмечается, что российские войска наступали в районе более десятка сел, среди которых Удачное, Водяное Второе и другие населенные пункты.