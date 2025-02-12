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03:30, 12 февраля 2025Из жизни

Модель OnlyFans пожаловалась на запрет работать в школе бесплатно

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: FOX 35 Orlando / YouTube

В американском штате Флорида суд запретил женщине заниматься волонтерством в школе из-за ее аккаунта на платформе OnlyFans. Об этом пишет People.

В 2021 году власти округа Ориндж попросили Викторию Трис перестать приходить в качестве волонтера в школу Сэнд-Лейк, где учились ее дети. Как оказалось, кто-то донес директору учреждения, что Трис зарабатывает на откровенном контенте. В анонимном письме говорилось, что женщина может плохо повлиять на учеников. К письму прилагались интимные фотографии Трис, которые можно было скачать только по платной подписке.

Трис нравилось работать в школе бесплатно и помогать детям, поэтому в 2023 году она обратилась в суд и пожаловалась на несправедливый, по ее мнению, запрет. Она потребовала от школ округа компенсацию величиной один миллион долларов (96,7 миллиона рублей). «Никто не имеет права судить о том, чем другие люди зарабатывают на жизнь», — заявила женщина. Ее адвокат отметил, что Трис стала жертвой «полиции нравов».

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5 июня 2021

Суд встал на сторону школьного руководства и одобрил запрет на волонтерскую деятельность Трис.

Ранее сообщалось, что учительница из США, которую уволили из школы за аккаунт на сайте OnlyFans, снова потеряла работу по той же причине. Начальство нашло на ее аккаунте большую подборку порнографического контента, в том числе ролики со сценами группового секса.

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