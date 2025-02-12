Модная в 2010-х годах куртка вновь станет трендом весной

Vogue: Модная в 2010-х годах куртка в офицерском стиле вновь станет трендом

Один модный в 2010-х годах предмет верхней одежды вновь станет трендом весной 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте французской версии Vogue.

Речь идет о куртках в стиле офицерских мундиров. Данный фасон отличают в том числе широкие плечи, узкая талия, золотые или серебристые пуговицы и тесьма. Указанные вещи в прошлом были представлены брендами Balmain и Saint Laurent и обрели особенную популярность у знаменитостей. Так, например, их носили певицы Рианна и Бейонсе.

Отмечается, что в настоящее время подобные изделия также включили в свой ассортимент такие марки, как Balenciaga, The Kooples и Balmain.

Ранее в феврале редакторы французской версии Vogue также назвали самую модную верхнюю одежду на весну 2025 года.