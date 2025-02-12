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13:47, 12 февраля 2025Экономика

Москвичам назвали срок сохранения морозной погоды

Синоптик Вильфанд: Морозная погода в Москве сохранится до 19-20 февраля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Морозная погода в Москве сохранится до середины следующей недели, примерно до 19-20 февраля. Такой срок назвал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

До субботы, 15 февраля, температура воздуха в столичном регионе будет держаться в пределах нормы, а в выходные опустится ниже привычных показателей на один-два градуса. Вполне морозной будет и первая половина следующей недели, отметил синоптик.

«Температура составит от минус 10 до минус 15 градусов ночью», — рассказал Вильфанд и добавил, что днем столбики термометров покажут от минус 5 до минус 7 градусов. «Так что наступила совершенно нормальная зима», — подчеркнул метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что оттепель в Москву вернется после 21 февраля. По сведениям метеоролога, долгожданные зимние морозы задержатся в Москве ненадолго.

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