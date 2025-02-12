Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:25, 12 февраля 2025Экономика

Москвичам назвали срок возвращения оттепели

Синоптик Ильин: Оттепель вернется в Москву после 21 февраля
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Оттепель вернется в столицу после 21 февраля. Такой срок в разговоре с «Аргументами и фактами» назвал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По сведениям метеоролога, долгожданные зимние морозы задержатся в Москве ненадолго. Еще 17-20 февраля в городе ожидается до минус 22 градусов ночью, но уже в третьей декаде февраля столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Плюсовая температура прогнозируется в Москве 21-23 числа. Однако даже в эти дни в городе возможны снегопады, на фоне теплого фронта они могут быть долгими и интенсивными.

Ранее москвичей предупредили о 14-градусных морозах. Холодать в Москве начнет с ночи на пятницу, 14 февраля, и все выходные в городе продержатся сретенские морозы.

Весна в Москве не наступит раньше срока, если не сойдется ряд факторов, пояснили в Гидрометцентре. Главной предпосылкой ранней весны специалисты называют отсутствие снега, на таяние которого расходуется солнечная энергия. Также большую роль играет направление переноса воздушных масс. Если он двигается с севера, ранней весны ждать не стоит.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин помиловал осужденного в России за наркотики американца. Трамп назвал это решение шагом к завершению конфликта на Украине

      В Молдавии предсказали падение режима Санду

      Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore

      Назначенного вором в законе Шакро Молодым смотрящим за российским регионом арестовали

      Прохор Шаляпин предложил сжечь российских знаменитостей на костре

      11-летняя российская школьница создала чат с откровенным контентом для детей

      В названной поставщиком пирожков с ртутью пекарне в Москве допустили диверсию

      Женщина устроила фиктивную свадьбу с незнакомцем и обманула семью на 159 миллионов рублей

      Самолет с россиянами на борту сменил курс и сел в другом месте

      Названы последствия отказа от избыточного потреблениия сахара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше