Москвичам назвали срок возвращения оттепели

Синоптик Ильин: Оттепель вернется в Москву после 21 февраля

Оттепель вернется в столицу после 21 февраля. Такой срок в разговоре с «Аргументами и фактами» назвал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По сведениям метеоролога, долгожданные зимние морозы задержатся в Москве ненадолго. Еще 17-20 февраля в городе ожидается до минус 22 градусов ночью, но уже в третьей декаде февраля столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Плюсовая температура прогнозируется в Москве 21-23 числа. Однако даже в эти дни в городе возможны снегопады, на фоне теплого фронта они могут быть долгими и интенсивными.

Ранее москвичей предупредили о 14-градусных морозах. Холодать в Москве начнет с ночи на пятницу, 14 февраля, и все выходные в городе продержатся сретенские морозы.

Весна в Москве не наступит раньше срока, если не сойдется ряд факторов, пояснили в Гидрометцентре. Главной предпосылкой ранней весны специалисты называют отсутствие снега, на таяние которого расходуется солнечная энергия. Также большую роль играет направление переноса воздушных масс. Если он двигается с севера, ранней весны ждать не стоит.