Москвичей предупредили о 14-градусных морозах

Синоптик Тишковец: 14 февраля в Москве температура упадет до минус 14 градусов

В столичный регион вскоре придут 14-градусные морозы. Своим прогнозом с москвичами поделился ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит издание Regions.ru.

Холодать в Москве начнет с ночи на пятницу, 14 февраля. Столбики термометров в мегаполисе опустятся до минус 9 — минус 14 градусов, а днем поднимутся не выше 5-10 градусов мороза. А в выходные москвичи застанут сретенские морозы — помимо церковного праздника, этот день символизирует собой переход от зимы к весне. До этого времени в городе будут стоять слабоотрицательные температуры в пределах минус 2 — минус 5 градусов в Москве и от нуля до минус 5 градусов в области.

О сильнейшем похолодании с начала года москвичей предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В выходные, 15-16 февраля, температура в столице впервые с Нового года опустится ниже климатической нормы. Однако разница окажется небольшой и составит всего один градус.