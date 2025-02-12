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11:10, 12 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о сохранении аномально высокого давления

«Метеоновости»: Атмосферное давление сохраняется на аномально высоком уровне
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Атмосферное давление в Москве и Подмосковье, несмотря на небольшое снижение, по-прежнему остается аномально высоким. Об этом жителей столичного региона предупредили на портале «Метеоновости».

Атмосферное давление в середине дня будет находиться на уровне 758 миллиметров ртутного столба. «Несмотря на слабое понижение, фон атмосферного давления сохраняется на аномально повышенном уровне, что по-прежнему остается внешним нагрузочным фактором для метеозависимых людей», — отметили синоптики. Что касается погоды, то в среду, 12 февраля, в Московском регионе ожидается солнечная погода без осадков. Столбики термометров в столице покажут минус два-семь градусов, по области — минус пять-девять градусов. Скорость ветра, который будет западным, составит три-пять метров в секунду, а относительная влажность воздуха — около 80 процентов, рассказали эксперты.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об усилении ветра до опасных значений на Чукотке и в Хакасии.

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