Москвичей предупредили о сохранении аномально высокого давления

«Метеоновости»: Атмосферное давление сохраняется на аномально высоком уровне

Атмосферное давление в Москве и Подмосковье, несмотря на небольшое снижение, по-прежнему остается аномально высоким. Об этом жителей столичного региона предупредили на портале «Метеоновости».

Атмосферное давление в середине дня будет находиться на уровне 758 миллиметров ртутного столба. «Несмотря на слабое понижение, фон атмосферного давления сохраняется на аномально повышенном уровне, что по-прежнему остается внешним нагрузочным фактором для метеозависимых людей», — отметили синоптики. Что касается погоды, то в среду, 12 февраля, в Московском регионе ожидается солнечная погода без осадков. Столбики термометров в столице покажут минус два-семь градусов, по области — минус пять-девять градусов. Скорость ветра, который будет западным, составит три-пять метров в секунду, а относительная влажность воздуха — около 80 процентов, рассказали эксперты.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об усилении ветра до опасных значений на Чукотке и в Хакасии.