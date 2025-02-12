Ряд регионов России предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: На Чукотке ветер может усилиться до 40 метров в секунду

Погодная обстановка в ряде российских регионов может стать опасной. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, на Чукотке на этой неделе, с 10 по 16 февраля, на фоне теплого фронта ожидаются снегопады и усиление ветра. В среду, 12 февраля, его скорость может достичь 35-40 метров в секунду. В четверг и пятницу также возможны сильная метель и ураганный ветер силой до 33-35 метров в секунду. В Анадыре видимость может ухудшиться до 500 метров, предупреждает синоптик.

Сильный ветер с порывами от 25 метров в секунду прогнозируется в Хакасии. Ветер силой до 21 метра в секунду Вильфанд ожидает в Поволжье и на Урале, где в ближайшие дни вероятны температурные скачки. Ветер в ближайшие дни усилится в Ненецком автономном округе, республике Коми, Пермском крае и Свердловской области. В регионах прогнозируется метель. Аналогичная ситуация на северо-западе страны.

Ранее москвичам пообещали 14-градусные морозы. Холодать в столице начнет с ночи на пятницу, 14 февраля, и в выходные жители города застанут сретенские морозы.