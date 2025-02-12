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08:37, 12 февраля 2025Бывший СССР

На Украине назвали последствие ночных взрывов в Киеве

В Оболонском районе Киева после взрывов начались отключения света
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве после серии взрывов в ночь на 12 февраля начались отключения света. Об этом сообщило в Telegram издание «Общественное».

Отмечается, что свет пропал в некоторых частях Оболонского района украинской столицы. При этом подробности инцидента журналисты не уточнили.

«Кое-где в Оболонском районе исчез свет после обстрела», — сообщило издание со ссылкой на своих корреспондентов.

Ночью в Киеве произошла серия взрывов. Информацию об инциденте также подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, в украинской столице в это время также работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

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