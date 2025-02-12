Ночью в Киеве произошла серия взрывов

В Киеве в ночь на 12 февраля произошла серия взрывов

В ночь на 12 февраля в Киеве произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Киеве прогремели взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:31. Через две минуты после этого издание сообщило, что в украинской столице вновь прогремела серия взрывов.

Местные власти также подтвердили информацию о взрывах. Глава города Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале о произошедших взрывах. Он также сообщил, что в Киеве ночью работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о повреждении объекта газодобычи в Полтавской области из-за взрывов. По данным организации, из-за полученных повреждений объект вышел из строя.