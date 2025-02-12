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09:12, 12 февраля 2025Мир

На Западе усомнились в возможностях Европы разместить войска на Украине

Politico: Есть сомнения, что Европа справится с размещением войск на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Есть сомнения, что Европа политически и военно справится с размещением войск на Украине для обеспечения режима прекращения огня. Об этом в своей статье для Politico заявил бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По словам бывшего дипломата, политическая цель ясна и обоснована: это позволило бы Европе показать президенту США Дональду Трампу, что она готова сделать больше для собственной безопасности, чем она сделала до сих пор. Однако он подчеркнул, что «дьявол кроется в деталях», поскольку оценки численности войск, необходимых для эффективного обеспечения линии соприкосновения протяженностью 1000 километров, варьируются от 50 до 200 тысяч человек.

«Реалистично, сможет ли Европа политически или военно справиться с этим, в то время как Бундесвер изо всех сил пытается развернуть бригаду в Литве? Поэтому можно выразить сомнения относительно того, сможет ли Европа вообще надежно обеспечить прекращение огня с большим количеством войск. И возможное участие войск из третьих стран, включая, например, Индию, следует должным образом рассмотреть», — написал он.

Ранее Ишингер предупредил, что Западу нужно готовиться к длительному и чрезвычайно сложному установлению мира на Украине. Он отметил, что со скептицизмом относится к мнению, что мир находится на пути к российско-американским переговорам по Украине и мирному урегулированию, которое будет завершено за недели.

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