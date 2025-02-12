Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 12 февраля 2025Мир

На Западе предрекли одну чрезвычайную сложность в переговорах по Украине

Politico: Западу нужно готовиться к длительному установлению мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Западу нужно готовиться к длительному и чрезвычайно сложному установлению мира на Украине. Об этом в статье для Politico заявил бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Он подчеркнул, что со скептицизмом относится к мнению, что мир находится на пути к российско-американским переговорам по Украине и мирному урегулированию, которое будет завершено за недели.

«Идея о том, что все, что нужно, — это установление гарантий безопасности для Украины и линия прекращения огня вдоль нынешней линии фронта, — это выдача желаемого за действительное Западом. Нам нужно готовиться к гораздо более длительному и чрезвычайно сложному процессу, который займет много месяцев», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение американца Марка Фогеля, отбывавшего в России тюремный срок, может стать важной частью завершения конфликта на Украине. В июне 2022 года американца приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку привести наркотики в Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино. В живых остался только один

      Дети главного раввина России и раввина Одессы сыграют свадьбу в Израиле

      Мужчина выиграл 387 миллионов рублей и едва не потерял их из-за невнимательности

      Самоубийство бывшего мужа Седоковой проверят заново

      Стало известно о мощном прорыве ВС России в Курской области

      Киркорова обвинили в срывах концертов Лолиты

      Huawei нашла способ продавать гаджеты через аптеки

      Овечкин дал совет 20-летнему российскому дебютанту НХЛ

      Врач опровергла четыре популярных заблуждения о питании и здоровье ЖКТ

      Минобороны показало работу САУ «Акация» в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше