На Западе предрекли одну чрезвычайную сложность в переговорах по Украине

Politico: Западу нужно готовиться к длительному установлению мира на Украине

Западу нужно готовиться к длительному и чрезвычайно сложному установлению мира на Украине. Об этом в статье для Politico заявил бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Он подчеркнул, что со скептицизмом относится к мнению, что мир находится на пути к российско-американским переговорам по Украине и мирному урегулированию, которое будет завершено за недели.

«Идея о том, что все, что нужно, — это установление гарантий безопасности для Украины и линия прекращения огня вдоль нынешней линии фронта, — это выдача желаемого за действительное Западом. Нам нужно готовиться к гораздо более длительному и чрезвычайно сложному процессу, который займет много месяцев», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение американца Марка Фогеля, отбывавшего в России тюремный срок, может стать важной частью завершения конфликта на Украине. В июне 2022 года американца приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку привести наркотики в Россию.