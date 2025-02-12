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13:26, 12 февраля 2025Экономика

Названы самые подешевевшие в России популярные продукты

АКОРТ: Сильнее всего в России в январе подешевели рис, свинина и яйца
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Рис, пшено, свинина, яйца и морковь подешевели сильнее всего в России в январе, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли. Соответствующие данные поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Так, согласно этим данным, минимальные цены на указанные крупы в крупных торговых сетях в первый месяц этого года по сравнению с декабрем 2024-го снизились на 4,5 процента, на свинину — на 3,1 процента. Стоимость яиц упала на 3 процента, а моркови — на 2,9. Помимо этих товаров цены снизились и на другие социально значимые позиции, например, на соль (на 2 процента) и сахар-песок (на 0,9 процента).

Рост цен, в свою очередь, был зафиксирован на мороженую рыбу (на 10,9 процента), говядину (на 5,2 процента) и подсолнечное масло (на 3,7 процента).

По итогам 2024 года самыми подешевевшими продуктами питания в крупных торговых сетях России были названы гречневая крупа и куриные яйца.

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