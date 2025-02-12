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07:01, 12 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы самые угоняемые автомобили в России

Директор РСА Ефремов: Самыми угоняемыми авто в 2024 году стали Hyundai и Chery
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Самыми угоняемыми автомобилями в России стали Hyundai и Chery, рассказал «Ленте.ру» директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. Он также сообщил, что всего за 2024 год было угнано больше 350 автомобилей.

«По итогам 2024 года в России было угнано свыше 350 авто, к ним относятся как легковые так и грузовые. Первое место среди застрахованных автомобилей занимают произведенные в Китае, второе — корейские, третье — отечественного производства, — рассказал Ефремов. — Однако самыми угоняемыми транспортными средствами были автомобили марки Hyundai и Chery — разница в угонах в один автомобиль, затем идут марки Kia и ВАЗ».

По мнению эксперта, причиной угонов являются дефицит запчастей и сроки их поставок в Россию. Угон под заказ, по его словам, в основном касается некоторых корейских моделей, таких как Santa Fe и Sorento.

«Также это возможно для некоторых премиальных моделей из Китая. В дальних регионах России отечественные автомобили могут тоже угоняться под заказ, — отметил собеседник "Ленты.ру". — Технически можно угнать любой автомобиль, способов достаточно много. Поэтому самая надежная защита на сегодняшний день — не оставлять авто надолго без присмотра».

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года суммарные объемы производства легковых автомобилей в России выросли на 39,2 процента в сравнении с показателем за 2023-й. Они достигли отметки в 756 тысяч единиц.

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