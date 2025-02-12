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07:00, 12 февраля 2025Мир

Нидерландский депутат раскрыл интерес Запада в поставках оружия Киеву

Нидерландский депутат ван Мейерен: Запад вооружает Киев, так как это выгодно
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Власти западных стран продолжают вооружать Киев, потому что «влиятельные люди и организации» извлекают из этого выгоду. Об этом заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен в беседе с РИА Новости.

«Если нет войны, нет причин тратить миллиарды на оружие [Киеву]», — подчеркнул парламентарий.

Помимо этого, по мнению Мейерена, без продолжающейся войны не было бы оправдания существованию Североатлантическому альянсу. Он отметил, что именно поэтому нужны были предыдущие войны в Ираке, Афганистане.

Ранее бывший дипломат при ООН и ОБСЕ, евродепутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что основное поражение в конфликте на Украине потерпит Европа.

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