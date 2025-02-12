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19:10, 12 февраля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Одиноких россиян предупредили об опасности знакомств перед 14 февраля

Эксперт Шмигирилова: Мошенники атакуют россиян, ищущих знакомств к 14 февраля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Globallookpress.com

Мошенники атакуют россиян, которые ищут знакомств в сети перед 14 февраля. Об опасности такого общения предупредила GR-директор компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказала, что во время общения в соцсетях или приложениях для знакомств злоумышленники выдают себя за влюбленного человека. Она подчеркнула, что в начале знакомства мошенники могут даже использовать искусственный интеллект, помогающий им автоматизировать процесс работы с жертвой и вести несколько таких переписок. Кроме того, нейросети подсказывают преступнику лучший сценарий общения.

Накануне 14 февраля или немного раньше злоумышленник начинает выманивать деньги у жертвы под разными предлогами. Например, рассказала Шмигирилова, обманщик может предлагать сходить в кино, но, ссылаясь на загруженность на работе, просит собеседника самому купить билеты онлайн. При этом мошенник отправляет жертве фишинговую ссылку.

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Кроме того, добавила специалистка, злоумышленники могут шантажировать собеседников отправкой интимных фотографий с их участием знакомым. Такие снимки могут быть генерированы с помощью искусственного интеллекта, уточнила она.

Наконец, злоумышленники отправляют «валентинки», содержащие вредоносную информацию. По словам эксперта, такое послание они отправляют по электронной почте или в соцсетях.

Чтобы защититься от мошенничества, Шмигирилова призвала не распространять чувствительную информацию о себе, а также не обмениваться интимными снимками. Кроме того, она посоветовала не открывать ссылки от неизвестных отправителей.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников к 14 февраля. Сообщалось, что злоумышленники создают поддельные профили в приложениях для знакомств и выманивают деньги.

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