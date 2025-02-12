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14:33, 12 февраля 2025Экономика

В России заявили о необходимости «ипотечной оттепели»

Эксперт Азизов: Рынок жилья в России нуждается в «ипотечной оттепели»
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Рынок жилья в России в настоящий момент нуждается в «ипотечной оттепели». Об этом заявил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов. Его цитирует агентство ТАСС.

Одним из послаблений, которые подразумевает эксперт, является отсрочка введения ипотечного стандарта. Данные требования, как пояснил Азизов, были разработаны год назад, когда ситуация на рынке недвижимости была совершенно иной: было доступно несколько льготных программ жилищного кредитования, а ключевая ставка была ниже. Стандарт ипотечного кредитования теперь не оставит возможности воспользоваться субсидией от застройщика и помешает разработке новых программ. Все это, по мнению Азизова, замедлит развитие рынка ипотечного кредитования.

Кроме того, в рамках «ипотечной оттепели» представитель ГК «А101» рекомендует вернуть льготную ипотеку. Ставки на такие кредиты можно повысить до 10-12 процентов либо сократить категории граждан, кому была бы доступна госипотека (к примеру, молодежь, студенты, учащиеся на бюджете, участники СВО и работники военно-промышленного комплекса). «Данные меры поддержки могли бы способствовать не только решению квартирного вопроса отдельных людей, но и благотворно сказаться на исправлении демографической ситуации в стране», — уверен Азизов.

«Ипотечная оттепель» предотвратила бы и другую надвигающуюся угрозу, считает эксперт. Со снижением ключевой ставки спрос на жилье резко подскочит, но объем ввода новых проектов пойдет вниз. На фоне этого цены на недвижимость поднимутся, и возможностей приобрести жилье по выгодной стоимости уже не будет, отметил Азизов.

Ранее россиянам назвали преимущества покупки квартиры в рассрочку. Прежде всего такая программа не предполагает накапливания процентов, что позволяет покупателю в будущем перепродать ликвидный актив без финансовых потерь.

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