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15:19, 12 февраля 2025Путешествия

Пассажиру потребовалась реанимация в полете над Россией

Aviaincident: Пассажиру Utair потребовалась реанимация на рейсе в Грозный
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Пассажиру авиакомпании Utair потребовалась реанимация в полете над Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

11 февраля Boeing 737-800 следовал из московского аэропорта Внуково в Грозный. Во время рейса экипаж доложил, что одному из пассажиров стало плохо на борту.

Пилоты решили сесть на незапланированном аэродроме в Астрахани и запросили реанимационную бригаду по прибытии. Посадка прошла благополучно.

Ранее самолет региональной американской авиакомпании Republic Airways экстренно сел в Вашингтоне из-за неисправности. Экипаж доложил о проблеме с предкрылками во время набора высоты.

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