Пассажиру потребовалась реанимация в полете над Россией

Aviaincident: Пассажиру Utair потребовалась реанимация на рейсе в Грозный

Пассажиру авиакомпании Utair потребовалась реанимация в полете над Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

11 февраля Boeing 737-800 следовал из московского аэропорта Внуково в Грозный. Во время рейса экипаж доложил, что одному из пассажиров стало плохо на борту.

Пилоты решили сесть на незапланированном аэродроме в Астрахани и запросили реанимационную бригаду по прибытии. Посадка прошла благополучно.

Ранее самолет региональной американской авиакомпании Republic Airways экстренно сел в Вашингтоне из-за неисправности. Экипаж доложил о проблеме с предкрылками во время набора высоты.