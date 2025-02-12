Пассажиру потребовалась реанимация в полете над Россией

Пассажиру авиакомпании Utair потребовалась реанимация в полете над Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
11 февраля Boeing 737-800 следовал из московского аэропорта Внуково в Грозный. Во время рейса экипаж доложил, что одному из пассажиров стало плохо на борту.
Пилоты решили сесть на незапланированном аэродроме в Астрахани и запросили реанимационную бригаду по прибытии. Посадка прошла благополучно.
Ранее самолет региональной американской авиакомпании Republic Airways экстренно сел в Вашингтоне из-за неисправности. Экипаж доложил о проблеме с предкрылками во время набора высоты.