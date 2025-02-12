Патриарх Кирилл не согласился с призвавшим вести верующих в Царство Божие священником

Патриарх Кирилл не согласился с приоритетом Царства Божия над патриотизмом

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл не согласился с приоритетом Царства Божия, то есть идеи о спасении души, над патриотизмом. Это следует из публикации издания Baza в Telegram.

Как сообщает издание, глава РПЦ участвовал в епархиальном собрании Московской митрополии и, в частности, отвечал на вопросы священников. Один из присутствовавших на мероприятии — иерей из Можайска Алексей Шляпин — обратился к патриарху и заявил, что священники должны вести верующих к спасению, а не «заниматься патриотизмом».

В ответ Кирилл заявил, что «впервые слышит о таком» и иронично ответил: «Вот это здорово!» После этого патриарх в шутку поинтересовался, не является ли западная Украина родиной Шляпина. Это заявление вызвало смех в зале. «Идите, сядьте и серьезно подумайте обо всем, что вы сейчас тут ляпнули», — отчитал он призвавшего в первую очередь думать о спасении души священника.

Слово патриотизм встречается на официальном сайте РПЦ 847 раз, в то время как словосочетание «Царство Божие» — 459 раз. В 2022 году патриарх поздравил президента Владимира Путина с Днем народного единства и отметил, что Церковь чтит память предков и молится за власть и воинство.

Ранее патриарх Кирилл заявил о приближающемся Апокалипсисе.