Полиция приехала к месту съемок шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

В Орске фанаты шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» собрались на съемках

В городе Орске Оренбургской области фанаты шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» собрались на съемках проекта, на площадку также приехала полиция. Об этом сообщило издание «Урал.56.Ру».

Издание опубликовало фотографию, на которой заметно, что среди толпы людей на площадке присутствуют сотрудники МВД. «Все больше полиции стягивается к съемочной площадке шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" в Орске», — говорится в публикации. Уточняется, что въезд в совхоз Строителей, где идут съемки, был ограничен.

Перед этим редакция портала также опубликовала видео толпы на месте съемок шоу. Отмечалось, что на площадке собрались как поклонники телепроекта, так и люди, которые надеются получить помощь от его участников.

По данным журналистов, выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» будет посвящен семье из Орска, в доме которой происходят загадочные события.

Ранее российский актер и ведущий программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров рассказал о гонораре в проекте. Он заявил, что получает на проекте хорошую зарплату, сумма которой может меняться от сезона к сезону.