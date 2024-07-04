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19:20, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о гонораре

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Башаров заявил, что получает хороший гонорар в шоу

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский актер, ведущий программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров рассказал о гонораре в проекте. На эту тему он высказался в шоу «Злые языки», выпуск которого доступен на YouTube.

«Когда мне предложили участие и, особенно, гонорар, никакого скепсиса не было», — поиронизировал Башаров, отвечая на вопрос о том, отнесся ли он со скепсисом к предложению стать ведущим проекта.

Он заявил, что получает в программе хороший гонорар, точная сумма которого может меняться от сезона к сезону. Однако, как добавил ведущий, для покупки дома у моря за рубежом его заработка не хватит.

Ранее Башаров назвал главную сложность работы в «Битве экстрасенсов». Ведущий признался, что ему трудно сталкиваться с горем и бедами, с которыми в проект обращаются люди.

Перед этим он раскрыл, что съемки в шоу могут длиться до 20 часов. Башаров добавил, что для передачи ему приходится «бегать по грязи» и ночным кладбищам.

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      Маргарита Щигарева
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