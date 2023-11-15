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10:21, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл главную сложность проекта

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Башаров заявил, что ему тяжело сталкиваться с горем

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер, ведущий популярной программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров назвал главную сложность проекта. О ней он рассказал в беседе с изданием The Voice.

«Моя главная сложность — в каждой программе сталкиваться с горем, бедами, с которыми к нам обращаются люди», — заявил Башаров.

Он уточнил, что ему тяжело переживать подобные эмоции. Башаров объяснил это тем, что он, как и вся съемочная группа, пропускает переживания героев, обратившихся за помощью экстрасенсов, через себя. При этом ведущий отметил, что с годами работы в проекте научился восстанавливаться после эмоционально тяжелых съемок.

Ранее Башаров рассказал о сложностях съемок шоу. По словам ведущего, его рабочие дни в «Битве экстрасенсов» могут длиться по 14-20 часов. Он добавил, что во время съемок ему приходится бегать «по грязи и ночным кладбищам».

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