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09:51, 12 февраля 2025Ценности

Популярную певицу сняли на пляже в откровенном бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Daily Mail

Популярную британскую певицу и автора песен Шарлотту Эмму Эйтчисон, более известную под сценическим именем Charli XCX, сняли в откровенном образе на отдыхе. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 32-летнюю исполнительницу на пляже Байрон-Бей между концертами. Известно, что в настоящее время она находится в турне по Австралии.

На полученных фото звезда предстала в черном бикини, состоявшем из топа с треугольными чашками и обнажающих ягодицы трусов с заниженной талией. Она позировала без макияжа и с распущенными мокрыми волосами.

В январе Charli XCX снялась в нижнем белье для журнала W.

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