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11:24, 12 февраля 2025Россия

Появились данные о состоянии отравившихся начиненными ртутью пирожками москвичей

Отравившихся начиненными ртутью пирожками жителей Москвы перевели в реанимацию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двоих жителей Москвы, которые отравились пирожками, начиненными ртутью, которые, предположительно, были куплены в магазине «Дикси», перевели в реанимацию. Такие данные о состоянии мужчин появились у издания Baza в Telegram-канале.

Первоначально пострадавших доставили в НИИ имени Склифосовского. Там им провели полное промывание желудков. Врачи назвали их состояние стабильным. Оба пострадавших находятся в сознании.

Информация о том, где именно была куплена опасная выпечка расходится. По одной из версий, пирожки распространяли в пекарне «Мельница». Заведение уже проверил Роспотребнадзор и нарушений не обнаружил.

Кроме того, выдвигалось предположение, что выпечка была приобретена в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре.

Вечером 11 февраля двое жителей Москвы попали в больницу с отравлением. Мужчины уверяли, что произошло это после того, как они попробовали купленные пирожки.

Пострадавшие рассказали врачам, что в начинке хлебобулочных изделий они заметили шарики с ртутью.

ЖЗЛ
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