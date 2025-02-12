Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 12 февраля 2025Россия

Появились подробности об отравившихся пирожками с ртутью в Москве мужчинах

MK.RU: Отравившиеся пирожками с ртутью в Москве мужчины работают технологами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Двое мужчин, которые отравились пирожками с ртутью на юго-западе Москвы, работают технологами. Такие подробности о пострадавших появились у MK.RU.

По данным издания, от выпечки пострадали 45-летний мужчина и его 46-летний сослуживец. Мужчины в день случившегося проходили курс повышения квалификации. Во время обеденного перерыва они отправились в пекарню, которая расположена в 400 метрах от места их работы. Там они купили несколько пирожков. Купленную продукцию сотрудник пекарни положил в пакет и передал посетителям.

Родственник одного из пострадавших отметил, что, выйдя из заведения быстрого питания, мужчины двинулись в обратном направлении по Сивашской улице. Они успели съесть по трети булочек, как внезапно почувствовали сильное головокружение, удушье и металлический привкус во рту. Мужчины успели связаться с семьями и предупредить о происшествии.

Жена одного из отравившихся пояснила, что на работе мужчина не взаимодействует с токсическими материалами, не говоря уже о ртути.

До этого сообщалось, что пострадавших от пирожков мужчин перевели в реанимационное отделение. Их состояние назвали стабильным.

Опасную выпечку жители столицы могли приобрести в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. По последним данным, сотрудники Роспотребнадзора закрыли заведение после проверки. Кроме того, выдвигалась версия о том, что пирожки с необычной начинкой распространяли с прилавков магазина «Дикси».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Чего ты там менять собрался?» Российский военкор обратился к Зеленскому после расправ ВСУ над жителями Курской области

      Олимпийские чемпионы исполнили мечту московской школьницы

      В России высказались о «демонстрации добрых намерений» Путиным

      Российскому региону предсказали частые смерчи

      Назван возможный формат реорганизации НАТО

      Россиянку задержали за хранение взрывного устройства и боеприпасов

      В Раде решили открыть заседание в годовщину начала СВО гимном «Боже великий»

      Пару туристов поймали за занятием сексом на гидроцикле в открытом море

      В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина со спецпосланником президента США

      Модернизированный «Панцирь» показали в Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше