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20:26, 12 февраля 2025Культура

Пригожин заявил о прощении Шнурова

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что простил Шнурова после ссоры из-за Валерии
Андрей Шеньшаков
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что простил Сергея Шнурова после их ссоры из-за слов о супруге продюсера певице Валерии. Об этом он рассказал в интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).

Пригожин сообщил, что конфликт со Шнуровым произошел в «тяжелые времена», а сейчас знаменитости не вспоминают о ссоре и даже здороваются на светских мероприятиях.

«Я простил его. Как говорится, величие императора в умении прощать. Я хочу быть в данном случае великодушен. Сейчас у нас общение на уровне "привет — пока". Не считаю его врагом, не считаю мерзавцем, но и другом назвать все-таки не могу», — сказал Иосиф.

В 2020 году Пригожин заявил, что многие артисты признают бедственное положение из-за пандемии коронавируса. Шнуров ответил на это заявление стихотворением, в котором высмеял продюсера и его жену Валерию. Пригожин призвал лидера группы «Ленинград» «поговорить по-мужски» и назвал его мерзавцем.

Ранее стало известно, что экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс предложила Сергею Шнурову помириться.

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