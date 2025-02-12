Путин поговорил с новым лидером Сирии

Путин поговорил телефону с президентом переходного периода Сирии Аш-Шараа

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом говорится в заявлении Кремля в Telegram.

Российский лидер пожелал аш-Шараа успехов в решении стоящих перед новым руководством Сирии задач на благо ее народа. «Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства», — сообщили в Кремле.

Путин также подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова помочь Сирии в посткризисном восстановлении. Дипломат добавил, что Москва при этом верит в способность сирийцев без внешнего вмешательства справиться со стоящими перед ними вызовами.