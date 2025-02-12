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07:35, 12 февраля 2025Силовые структуры

Росфинмониторинг раскрыл данные о числе террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес 3 тыс лиц в список террористов и экстремистов в 2024 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Росфинмониторинг внес свыше трех тысяч человек в список террористов и экстремистов в 2024 году. Такие данные сообщило ведомство РИА Новости.

В минувшем году были получены данные о причастности к противоправной деятельности 3165 физических лиц, на этом основании они пополнили перечень Росфинмониторинга. Из них 2248 человек связаны с терроризмом и 917 лиц признаны экстремистами.

Закон запрещает им взаимодействовать со СМИ, распространять информацию в интернете, проводить публичные мероприятия и участвовать в выборах. Кроме того лицам из перечня террористов и экстремистов нельзя пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов и возмещения ущерба.

5 февраля сообщалось, что Росфинмониторинг внес в свой список террористов и экстремистов блогера Семена Кочкина (в РФ признан иноагентом).

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