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11:07, 12 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за неправильно выброшенный мусор

Юрист Крохин: За неправильную утилизацию крупногабаритного мусора грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

За неправильную утилизацию крупногабаритного и строительного мусора россиянам грозит штраф. О наказании за ненадлежащее обращение с отходами предупредил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин в беседе с 360.ru.

Крупногабаритный мусор — тот, что не помещается в обычные контейнеры. К этой категории относится старая мебель, бытовая техника, спортивный инвентарь, напольные покрытия, остатки обоев и прочее. При попадании в мусоровоз с другими твердыми отходами они могут повредить прессующий механизм. Однако оставлять такие вещи просто на улице тоже запрещено, это посчитают организацией стихийной свалки и назначат штраф.

Размер взысканий и виды правонарушений, по словам юриста, зависит от региона. «Есть федеральный кодекс, но каждый субъект имеет право вводить свои нормы в области нарушения обращения с отходами», — пояснил Крохин.

В среднем штрафы за неправильную утилизацию крупногабаритного или строительного мусора достигают двух-трех тысяч рублей. За повторное нарушение сумма вырастет до пяти тысяч рублей, а если при этом будет нанесен вред природе или здоровью других людей — до семи тысяч рублей, подчеркнул специалист.

Ранее о новых штрафах предупредили владельцев квартир в России. Так, за нарушение пожарной безопасности, незаконные тамбуры и газовые плиты с нарушениями теперь придется заплатить 15 тысяч рублей.

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