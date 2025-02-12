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10:49, 12 февраля 2025Экономика

Владельцев квартир в России предупредили о новых штрафах

Экономист Староверова: Штрафы за неправильное использование жилья резко вырастут
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2025 году штрафы за неправильное содержание жилья в России резко вырастут. О новых размерах взыскания предупредила владельцев квартир профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова, пишет «Прайм».

Так, ужесточили штрафы за нарушение пожарной безопасности в доме — теперь за блокировку пожарного люка на балконе, хранение огнеопасных материалов в квартире и изменение направления открытия входной двери придется заплатить до 15 тысяч рублей. Ранее штраф достигал 10 тысяч рублей.

Аналогичную сумму потребуют за незаконный тамбур в подъезде. Многие собственники самовольно отгораживают часть общего пространства, устанавливая двери. Если конструкция не согласована должными образом, для жильцов предусмотрено наказание, подчеркнула экономист.

Кроме того, в два раза вырастет штраф за неуплату налога с продажи недвижимости — теперь он будет достигать 40 процентов от суммы налога. Владельцев жилья также начнут штрафовать на 800 рублей за самовольную замену батарей и на 15 тысяч рублей — за нарушение правил эксплуатации газового оборудования (если плита старше 20 лет или стоит в неправильном месте).

Ранее россиян предупредили о наказании за хранение электросамокатов в подъездах жилых домов. Эти устройства загромождают эвакуационные выходы и лестничные пролеты, а также обладают ненадежными аккумуляторами.

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