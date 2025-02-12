Россиянам назвали способ защититься от слабоумия

Невролог Соколова заявила, что для защиты от слабоумия нужно нормализовать сон

Невролог Любовь Соколова назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способ, позволяющий защититься от болезни Альцгеймера. Выпуск с рекомендацией медика доступен на платформе «Смотрим».

Соколова заявила, что для нормальной работы мозга необходим сон. Она отметила, что в этом состоянии мозг отдыхает, а также в это время происходит его самоочищение от продуктов жизнедеятельности.

«Кроме того, [мозг очищается] еще от бета-амилоида — патологического белка. Когда его становится слишком много, формируется болезнь Альйцгеймера», — объяснила Соколова.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала единственный способ дожить до старости в трезвом уме. Она заявила, что для этого следует регулярно заниматься силовыми упражнениями, укрепляющими мышцы. По словам врача, они снижают холестерин и нормализуют давление.