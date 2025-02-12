Россиянам назвали защищающую зрение привычку

Врач Коновалов призвал делать зарядку для глаз во время работы за компьютером

Врач и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале привычку, способную защитить зрение. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Врачи объяснили, что из-за работы за компьютером у многих людей развивается синдром сухого глаза. Как уточнили специалисты, это состояние вызывает покраснение глаза, ощущение в нем инородного тела и, наконец, ухудшение зрения.

Чтобы защититься от подобных симптомов, Коновалов призвал делать зарядку для глаз во время работы за компьютером. По его словам, каждые 20 минут нужно делать паузу в работе и моргать, закрывая глаза на две секунды. «Наукой доказано, что будете моргать и не будет у вас симптомов синдрома сухого глаза», — заявила Малышева.

При этом офтальмолог добавил, что эта полезная привычка формируется в течение 76 дней.

Ранее Малышева назвала продукты, защищающие зрение. Таковыми она сочла батат и яичный желток.