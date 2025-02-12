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16:58, 12 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин ударил супругу утюгом по голове

В Оренбургской области мужчина ударил жену утюгом по голове
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Оренбургской области пьяный местный житель ударил 41-летнюю жену утюгом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, во время семейной ссоры мужчина ударил супругу утюгом по голове. Потепревшая обратилась в полицию.

Против россиянина возбуждено дело по части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Волгограде задержали 22-летнего молодого человека, который ударил водителя такси ножом в живот и угнал его машину.

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