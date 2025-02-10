Россиянин ударил водителя ножом и угнал его машину

В Волгограде пассажир отказался платить за поездку и ударил водителя ножом

В Волгограде задержали 22-летнего молодого человека, который ударил водителя такси ножом в живот и угнал его машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Потерпевший обратился в полицию, где рассказал, что получил ранение от пассажира, который не хотел оплачивать проезд. Водителю понадобилась медпомощь.

Полицейским удалось выяснить личность нападавшего. Им оказался безработный и неоднократно судимый местный житель. Он дал признательные показания, пояснив, что бросил машину в частном секторе в Дзержинском районе города. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае мошенников задержали за продажу несуществующих морепродуктов.