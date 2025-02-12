Россиянин угрожал шестилетнему мальчику ножом и попал под следствие

В Угличе мужчина приставил нож к горлу шестилетнего мальчика

В Угличе 62-летний местный житель угрожал шестилетнему мальчику ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года мужчина остановил ребенка на велосипеде. Он приставил нож к горлу мальчика и стал угрожать. Правоохранителям россиянин объяснил свои действия тем, что гуляющие у его дома дети мешали ему и якобы хулиганили.

Возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Нападавшему грозит до двух лет колонии.

Ранее под Магаданом суд приговорил 37-летнего жителя поселка Усть-Омчуг к четырем годам и двум месяцам лишения свобода за истязания 13-летнего пасынка и угрозы ему расправой.