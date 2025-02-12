Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:33, 12 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин угрожал шестилетнему мальчику ножом и попал под следствие

В Угличе мужчина приставил нож к горлу шестилетнего мальчика
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Поташев / Фотобанк Лори

В Угличе 62-летний местный житель угрожал шестилетнему мальчику ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года мужчина остановил ребенка на велосипеде. Он приставил нож к горлу мальчика и стал угрожать. Правоохранителям россиянин объяснил свои действия тем, что гуляющие у его дома дети мешали ему и якобы хулиганили.

Возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Нападавшему грозит до двух лет колонии.

Ранее под Магаданом суд приговорил 37-летнего жителя поселка Усть-Омчуг к четырем годам и двум месяцам лишения свобода за истязания 13-летнего пасынка и угрозы ему расправой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Чего ты там менять собрался?» Российский военкор обратился к Зеленскому после расправ ВСУ над жителями Курской области

      Олимпийские чемпионы исполнили мечту московской школьницы

      В России высказались о «демонстрации добрых намерений» Путиным

      Российскому региону предсказали частые смерчи

      Назван возможный формат реорганизации НАТО

      Россиянку задержали за хранение взрывного устройства и боеприпасов

      В Раде решили открыть заседание в годовщину начала СВО гимном «Боже великий»

      Пару туристов поймали за занятием сексом на гидроцикле в открытом море

      В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина со спецпосланником президента США

      Модернизированный «Панцирь» показали в Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше