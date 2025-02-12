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11:18, 12 февраля 2025Россия

Россиянка заказала торт и нашла в нем человеческие зубы

В Сургуте женщина заказала доставку торта и нашла в нем зубы человека
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Xolodank / Shutterstock / Fotodom  

В Сургуте женщина заказала доставку торта и нашла в нем три человеческих зуба. Об этом она сообщила на странице «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».

Жительница российского города через доставку заказала торт Прага из местного супермаркета. В одном из его кусков оказались три зуба, скрепленные между собой.

«Вчера с семьей решили покушать и в одном из кусочков мы обнаружили сектор приз на барабане (3 зуба в подарок). Написали в поддержку, но нормального ответа так и не увидела», — заметила она.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Муравленко женщина нашла в детском пюре с яблоком, черникой и печеньем мертвую мышь. В компании посоветовали россиянке обратиться на горячую линию организации и выяснить обстоятельства инцидента.

ЖЗЛ
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