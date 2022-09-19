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Россиянка нашла мертвую мышь в детском пюре

В ЯНАО в городе Муравленко женщина нашла мертвую мышь в детском пюре

Кадр: телеграм-канал «Mash»

В Ямало-Ненецком автономном округе в городе Муравленко женщина нашла в детском пюре с яблоком, черникой и печеньем мертвую мышь. В компании исключили попадание грызуна в продукцию при производстве, пишет «Подъем».

«Технологический процесс производства полностью закрыт, автоматизирован и оснащен многоступенчатой системой контроля на различных этапах, что исключает попадание посторонних элементов или нарушение стандартов безопасности при производстве», — сообщили в компании «Прогресс».

Там добавили, что внутри упаковки пюре разрослась плесень, что говорит о нарушении ее герметичности при транспортировке и продаже. В компании посоветовали россиянке обратиться на горячую линию организации и выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в Пермском крае учеников младших классов школы села Верх-Юсьва накормили кашей с червями. Червей в каше обнаружили третьеклассники, при этом ученики первого и второго класса к тому времени уже успели ее поесть.

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Анастасия Шейкина
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Россиянка нашла мертвую мышь в детском пюре
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