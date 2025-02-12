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14:06, 12 февраля 2025Силовые структуры

Россиянку задержали за хранение взрывного устройства и боеприпасов

В ДНР задержали женщину за хранение оружия и боеприпасов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали женщину за хранение оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 222.2 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему») УК РФ.

По данным ведомства, у 49-летней женщины сотрудники полиции обнаружили и изъяли ручной гранатомет РПГ-7В1 калибра 40-мм, который считается крупнокалиберным огнестрельным оружием, также три противотанковые гранаты ПГ-7Л, стартовый пороховой заряд ПГ-7ПЛ, которые она незаконно приобрела и хранила без цели сбыта. В ходе обыска у нее дома был найден корпус ручной осколочной гранаты РГН.

Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом до ста тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что украинскому террористу запросили срок за шпионаж и диверсии в ДНР.

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