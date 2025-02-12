Российская стюардесса описала некоторые действия пассажиров фразой «никогда бы не сделала»

Российская стюардесса Татьяна Данилова описала некоторые действия пассажиров фразой «никогда бы не сделала». Видео она поделилась на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, по ее словам, она не будет откидывать спинку кресла во время еды, поскольку это небезопасно. Кроме того, она не рекомендует класть ценные вещи на багажную полку, чтобы они были на глазах. Также она заметила, что не поедет в путешествие, если срок действия ее паспорта составляет меньше шести месяцев — в таком случае человека могут развернуть на границе.

Ранее эта же стюардесса назвала обязательные для перелета вещи. В первую очередь она упомянула зарядное устройство с USB — именно такой разъем чаще всего бывает в самолетах.