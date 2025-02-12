Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:17, 12 февраля 2025Путешествия

Российская стюардесса описала некоторые действия пассажиров фразой «никогда бы не сделала»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock / Fotodom  

Российская стюардесса Татьяна Данилова описала некоторые действия пассажиров фразой «никогда бы не сделала». Видео она поделилась на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, по ее словам, она не будет откидывать спинку кресла во время еды, поскольку это небезопасно. Кроме того, она не рекомендует класть ценные вещи на багажную полку, чтобы они были на глазах. Также она заметила, что не поедет в путешествие, если срок действия ее паспорта составляет меньше шести месяцев — в таком случае человека могут развернуть на границе.

Ранее эта же стюардесса назвала обязательные для перелета вещи. В первую очередь она упомянула зарядное устройство с USB — именно такой разъем чаще всего бывает в самолетах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поговорил с Путиным

      Пограничники в Эстонии отобрали у туристов из Италии значки с символами СССР

      Трамп оценил разговор с Путиным

      Россиянам назвали способ защититься от слабоумия

      Трамп после разговора с Путиным позвонит Зеленскому

      Люди эволюционировали

      61-летний Брэд Питт снялся топлес в новом фильме

      Украине не понравились слова главы Пентагона о перспективах членства в НАТО

      Путин пригласил Трампа в Москву

      Песков раскрыл детали разговора Путина с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше