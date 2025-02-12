Российские военные уничтожили склад ВСУ под Николаевом

Лебедев: Российские военные уничтожили склад с боекомплектом ВСУ под Николаевом

Российские военные уничтожили склад с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Николаевом на юге страны. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в городе Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 23:20 и 23:43 по киевскому времени было нанесено два удара по военным складам в селе Старая Богдановка», — рассказал он. Подпольщик подчеркнул, что до этого появлялась информация о поступлении на эти склады груза с беспилотниками из Одессы.

Лебедев добавил, что помимо склада под атаку российских войск попала установка противовоздушной обороны. Вместе с ней был также уничтожен обслуживающий ее расчет.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил, что на одном из объектов инфраструктуры региона начался пожар. По его словам, перед этим на территории области прозвучали взрывы.