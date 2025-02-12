В Николаевской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры после взрывов

Ким: В Николаевской области после взрывов возник пожар на объекте инфраструктуры

В Николаевской области на юге Украины в ночь на 12 февраля раздались взрывы, после которых на одном из объектов инфраструктуры начался пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«В Николаевском районе на одном из объектов инфраструктуры возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. Также взрывной волной повреждены складские помещения», — написал Ким.

В результате никто не пострадал, уточнил глава Николаевской ОВА.

Ранее стало известно, что в Киеве после серии взрывов в ночь на среду начались отключения света. Так, электричество пропало в некоторых частях Оболонского района украинской столицы.