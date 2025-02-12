Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:06, 12 февраля 2025Путешествия

Самолет с пассажирами на борту врезался в автомобиль при взлете и попал на видео

Пассажирский самолет GOL врезался в автомобиль при взлете в Рио-де-Жанейро
Мария Борисова
Мария Борисова

Пассажирский самолет GOL Airlines врезался в автомобиль при взлете в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и попал на видео. Подробности сообщил портал Aviacionline.

Вечером 11 февраля борт Boeing 737 MAX 8 должен был выполнить рейс в Форталезу, однако во время разгона на взлетно-посадочной полосе он врезался в стоявший посреди нее автомобиль.

Экипаж успешно прервал отправление, пассажиры избежали травм и покинули самолет по трапам. Неизвестно, почему транспортное средство одной из служб аэропорта находилось на полосе. Проводится расследование авиаинцидента.

Ранее в Италии кот пробрался в самолет Ryanair и сорвал вылет. Животное не могли найти два дня.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Помилованного Путиным американца обменяли на заключенного в США россиянина. Почему Москва держала это в тайне?

      В России объявили о начале взыскания репараций с Украины

      Штрафы для одной категории водителей собрались повысить в четыре раза

      В Москве предсказали падение цен на жилье в «человейниках»

      Расстояние от позиций ВС России до административных границ ДНР оценили

      Самолет с пассажирами на борту врезался в автомобиль при взлете и попал на видео

      Матвиенко объявила об экономическом чуде России

      Украинских диверсантов осудили за попытку подорвать опоры ЛЭП двух российских АЭС

      Крупнейший производитель газировки перейдет на пластиковые бутылки из-за тарифов Трампа

      Полиция приехала к месту съемок шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше