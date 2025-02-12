Самолет с пассажирами на борту врезался в автомобиль при взлете и попал на видео

Пассажирский самолет GOL врезался в автомобиль при взлете в Рио-де-Жанейро

Пассажирский самолет GOL Airlines врезался в автомобиль при взлете в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и попал на видео. Подробности сообщил портал Aviacionline.

Вечером 11 февраля борт Boeing 737 MAX 8 должен был выполнить рейс в Форталезу, однако во время разгона на взлетно-посадочной полосе он врезался в стоявший посреди нее автомобиль.

Экипаж успешно прервал отправление, пассажиры избежали травм и покинули самолет по трапам. Неизвестно, почему транспортное средство одной из служб аэропорта находилось на полосе. Проводится расследование авиаинцидента.

Ранее в Италии кот пробрался в самолет Ryanair и сорвал вылет. Животное не могли найти два дня.