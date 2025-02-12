Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:00, 12 февраля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту выкатился за пределы полосы при посадке

«Авиаторщина»: Ан-24 выкатился за пределы полосы на Гыданском полуострове
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «ЮТэйр» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке на Гыданском полуострове. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что на борту находились 23 россиянина, включая членов экипажа. Воздушное судно выполняло рейс с Ямала. Во время посадки пилотам не удалось остаться в пределах полосы.

Пассажиры не пострадали, как и сам самолет — его отбуксировали на стоянку. Росавиация начала расследование инцидента.

Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси после посадки. Непредвиденная ситуация произошла с прилетевшим из Санкт-Петербурга в Екатеринбург лайнером 11 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино. В живых остался только один

      В Венгрии заявили о решении проблемы оплаты российского газа

      Российские военные уничтожили место размещения иностранных наемников ВСУ

      Евросоюз решил бороться с ростом цен на газ спорными методами

      В России предложили списывать часть кредита получившим на СВО инвалидность бойцам

      В Москве открыли дело о наследстве Александра Маслякова

      Стала известна дата отправки Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

      Самолет с россиянами на борту выкатился за пределы полосы при посадке

      Губерниев рассказал об обязанностях на посту советника министра спорта России

      Россиян предупредили об уменьшении пенсий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше