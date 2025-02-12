Самолет с россиянами на борту выкатился за пределы полосы при посадке

«Авиаторщина»: Ан-24 выкатился за пределы полосы на Гыданском полуострове

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «ЮТэйр» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке на Гыданском полуострове. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что на борту находились 23 россиянина, включая членов экипажа. Воздушное судно выполняло рейс с Ямала. Во время посадки пилотам не удалось остаться в пределах полосы.

Пассажиры не пострадали, как и сам самолет — его отбуксировали на стоянку. Росавиация начала расследование инцидента.

Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси после посадки. Непредвиденная ситуация произошла с прилетевшим из Санкт-Петербурга в Екатеринбург лайнером 11 декабря.