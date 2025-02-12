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06:45, 12 февраля 2025Силовые структуры

Саратовская прокуратура посчитала незаконными надбавки чиновникам до 400%

Саратовская прокуратура сочла незаконными надбавки к зарплате чиновникам в 400%
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Прокуратура Балаково в Саратовской области выступила с требованием отменить повышение надбавок чиновникам муниципалитета до 400 процентов от оклада. Об этом говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Кроме того, она требует привлечь принявших закон к дисциплинарной ответственности. В итоге ряд нормативно-правовых актов претерпел изменения — в частности, закон №434 от 25 декабря 2012 года (об оплате труда лиц, работающих в органах местного самоуправления).

Ранее сообщалось, что следователи раскрыли две основные версии похищения и расправы над 47-летней предпринимательницей из Балаково Натальей Алешниковой.

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