Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:51, 12 февраля 2025Культура

Шварценеггер прокомментировал обнаженные сцены с участием сына

Шварценеггер заявил, что удивился обнаженным сценам сына в сериале «Белый лотос»
Андрей Шеньшаков
Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Культовый актер Арнольд Шварцнеггер поделился своими впечатлениями от просмотра обнаженной сцены с участием его сына Патрика. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Арни рассказал, что уже посмотрел третий сезон хитового сериала «Белый лотос», где снимается его сын.

«Могу признаться, что был удивлен, когда узнал, что Патрик снялся в обнаженных сценах. Ну что тут сказать. Яблоко от яблони недалеко падает», — написал Шварценеггер.

Ранее стало известно, что российский актер в пиджаке на голое тело посетил премьеру хитового американского сериала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США освободят россиянина Винника

      Российская стюардесса описала некоторые действия пассажиров фразой «никогда бы не сделала»

      41-летняя российская актриса снялась в откровенных образах

      Российские рабочие вышли стричь траву в снегу

      Одиноких россиян предупредили об опасности знакомств перед 14 февраля

      Любовь к мороженому сделала женщину миллионершей

      Глава Пентагона назвал мирное урегулирование на Украине высшим приоритетом

      Apple выпустит человекоподобного робота

      Трамп захотел отказаться от ответственности за помощь Украине

      Комментатора Скворцова выписали из реанимации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше