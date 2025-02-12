Шварценеггер прокомментировал обнаженные сцены с участием сына

Шварценеггер заявил, что удивился обнаженным сценам сына в сериале «Белый лотос»

Культовый актер Арнольд Шварцнеггер поделился своими впечатлениями от просмотра обнаженной сцены с участием его сына Патрика. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Арни рассказал, что уже посмотрел третий сезон хитового сериала «Белый лотос», где снимается его сын.

«Могу признаться, что был удивлен, когда узнал, что Патрик снялся в обнаженных сценах. Ну что тут сказать. Яблоко от яблони недалеко падает», — написал Шварценеггер.

Ранее стало известно, что российский актер в пиджаке на голое тело посетил премьеру хитового американского сериала.