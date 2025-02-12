Стали известны подробности о впавшем в кому в Таиланде россиянине

Мать перенесшего инфаркт на Пхукете россиянина заявила, что он не дышит сам

Мать перенесшего инфаркт в аэропорту тайского Пхукета и впавшего в кому россиянина заявила, что ее сын не дышит самостоятельно. Подробности о состоянии соотечественника стали известны телеканалу «360».

Отмечается, что российский турист Дмитрий находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. По словам его матери Натальи, пока непонятно, что именно с ним происходит.

«Свои деньги у меня были, я уже переслала их за первый счет, — добавила она. — Мы на связи с врачами».

Россиянка также уведомила, что собирает деньги на лечение сына. Кроме того, она сообщила, что собирается лететь в Таиланд, но пока занята продлением загранпаспорта.

Информация о том, что российский турист пережил инфаркт в аэропорту Пхукета и впал в кому, появилась в среду, 12 февраля. Уточняется, что 52-летний Дмитрий почувствовал себя плохо в авиагавани перед вылетом в Россию 7 февраля. Мужчина потерял сознание, а прибывшие на место врачи диагностировали инфаркт.