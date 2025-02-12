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09:20, 12 февраля 2025Силовые структуры

Суд оштрафовал россиянку за оправдание теракта в «Крокусе»

В Приморье женщину приговорили к штрафу за оправдание теракта в «Крокусе»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Приморье женщину приговорили к штрафу за оправдание теракта в «Крокусе». Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

По данным агентства, в марте 2024 года она в чате одного из мессенджеров разместила публикацию о теракте в Красногорске. В этом же сообщении содержался факт оправдания терроризма.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 320 тысяч рублей. Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением информации и администрированием сайтов.

Ранее сообщалось, что задержанный ФСБ за комментарии в интернете россиянин получил 5,5 года колонии.

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