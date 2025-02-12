Суд оштрафовал россиянку за оправдание теракта в «Крокусе»

В Приморье женщину приговорили к штрафу за оправдание теракта в «Крокусе»

В Приморье женщину приговорили к штрафу за оправдание теракта в «Крокусе». Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

По данным агентства, в марте 2024 года она в чате одного из мессенджеров разместила публикацию о теракте в Красногорске. В этом же сообщении содержался факт оправдания терроризма.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 320 тысяч рублей. Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением информации и администрированием сайтов.

Ранее сообщалось, что задержанный ФСБ за комментарии в интернете россиянин получил 5,5 года колонии.