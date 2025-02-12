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12:23, 12 февраля 2025Силовые структуры

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в получении взятки замкомандующего ЛенВО Муминджанова

Обвиняемого во взятке замкомандующего ЛенВО Муминджанова оставили в СИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО обвиняемого в получении взятки в размере 20 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО), экс-главу департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России Валерия Муминджанова Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в решении суда говорится, что постановление суда о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого оставить без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Теперь замкомандующего ЛенВО останется в СИЗО до 2 мая.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

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